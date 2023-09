PSG – OGC Nice : Luis Enrique ne s’inquiète pas malgré le pire début de l’ère QSI, deux joueurs lui emboîtent le pas !

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

Luis Enrique : « Que voulez-vous reprocher ? »

Luis Enrique : « J’ai déjà eu des meilleurs jours qu’aujourd’hui ! C’était un match difficile dès le début. On connaissait Nice. C’est une bonne équipe, costaude, forte… Ils savent garder le ballon souvent. On avait besoin de presser très haut et je pense qu’il mérite la victoire.

Est-ce que je suis inquiet pour les matchs suivants ? Non mais il faut gagner ce genre de matchs. Après les trêves internationales, c’est toujours difficile de gagner. Les joueurs reviennent de sélection. C’est dur. On n’a pas eu beaucoup de temps pour travailler ensemble. Certains sont revenus hier mais il ne faut pas s’en servir d’excuses. On doit progresser…

Nice nous a offert une très grosse opposition. Cette équipe n’avait pas perdu un match et Francesco Farioli est un très bon coach. On a essayé de les presser haut, on l’a fait mais ils ont été forts. Il faut les féliciter et nous on doit progresser. Mais je suis content de la prestation de l’équipe. Quand vous vous donnez à 100%, que voulez-vous reprocher ? On peut progresser, on le sait mais je ne suis pas inquiet. »

Kolo Muani : « Il faut laisser un peu de temps »

Randal Kolo Muani : « On a joué contre une équipe de Nice très solide, l’une des rares équipes invaincues de notre championnat. Ils jouent bien au football, restent bien compact et ont réussi à marquer trois buts ici. Après il ne faut pas oublier que nous sommes une nouvelle équipe, qu’il y a eu un peu de changement… Il faut laisser un peu de temps pour s’adapter mais on va bien travailler pour que ça marche mieux tous ensemble.

Ce qu’il a manqué ce soir ? On a manqué de mouvements, on a manqué de vitesse dans le mouvement… Mais on a quand même fait une belle partie, il ne faut pas cracher dessus. On va continuer à travailler et nous verrons pour la suite. »

Lucas Hernandez : « Il nous faudrait un peu de temps (…) on n’a plus de temps ! »

« On savait que ça allait être compliqué avec pas mal de joueurs revenus tardivement de sélections mais ce n’est pas une excuse ! C’était à nous de mettre ce qu’il fallait depuis le début. Cela va nous servir pour le match de mardi qui ne sera pas facile non plus.

En face, il y avait une belle équipe de Nice, qui a saisi ses opportunités. C’est à nous d’améliorer des petits trucs. Surtout défensivement. Prendre trois buts ici chez nous, ce n’est pas possible. Cette défaite fait mal chez nous devant nos supporters…

Cet été, il y a eu onze recrues avec un nouveau coach et une nouvelle idée. On s’adapte petit à petit mais c’est à nous de nous adapter et d’être conscient de ce que le coach attend de nous. Il nous faudrait un peu de temps mais les choses sérieuses commencent mardi et on n’a plus de temps ! »

