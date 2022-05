Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Dans son édition du jour, Le Parisien fait le point sur le remaniement amorcé au PSG et sur lequel Luis Campos travaille déjà. Confirmant qu'Aurélien Tchouaméni (AS Monaco, 22 ans) était la « priorité absolue » dans un milieu où le Portugais souhaite voir débarquer deux joueurs (en plus d'un défenseur central et d'une pépite en attaque), le média francilien évoque également l'épineux dossier du coach.

S'il est acté que Mauricio Pochettino ne sera plus là l'an prochain et que la décision pourrait lui être notifiée cette semaine, le grand flou entoure toujours l'identité de son remplaçant. Le dossier Zinédine Zidane est compliqué, tout comme ceux d'Antonio Conte et Pep Guardiola, respectivement en poste à Tottenham et à Manchester City.

Campos envisagerait sérieusement Galtier à Paris

Un temps évoqué, Ruben Amorim (Sporting) – qui n'est autre que le beau-frère d'Antero Henrique (directeur sportif de la Ligue du Qatar) – n'est plus vraiment une piste. L'ancien directeur sportif du PSG ne parviendra pas à le placer cette saison. Le nom de Thiago Motta (La Spezia) divise aussi en interne et ne devrait pas être choisi.

Face à cette valse des pistes à Paris, un nom a repris la lumière ces dernières heures : celui de Christophe Galtier (OGC Nice), proche de Luis Campos et déjà évoqué le week-end dernier à la plus grande surprise du Marseillais. Le Parisien qualifie cette piste de « sérieuse » mais attend de connaître « la position de l'intéressé » et celle du Gym qui compte sur lui la saison prochaine.

Galtier au PSG, c'est sérieux ! Futur homme fort du PSG, Luis Campos avance déjà sur tous ses chantiers. Le dossier de l'entraîneur en est un et la piste Christophe Galtier (Nice), évoquée dès samedi dernier, est qualifiée de sérieuse désormais.

Alexandre Corboz

Rédacteur