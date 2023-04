PSG, OGC Nice : on sait qui détient la vérité de l'affaire Galtier

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Depuis mardi soir, l'actuel entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, est dans la tourmente, accusé de racisme par Julien Fournier lors de son passage sur le banc de l'OGC Nice.

Rivère, témoin clé de l'affaire Galtier ?

Selon les informations du Journal du Dimanche, qui a enquêté sur cette affaire, Jean-Pierre Rivère aurait été présent lors de la réunion du 9 août 2021, durant laquelle Christophe Galtier aurait tenu les propos racistes qui lui sont reprochés. Le président du Gym, qui devrait bientôt être entendu par la police judiciaire, suite à l'ouverture de l'enquête préliminaire par le parquet de Nice, pourrait donc faire toute la lumière dans cette affaire.

Selon deux sources, le président de l’OGC Nice était en effet présent lors de la fameuse réunion du 9 août 2021. #PSG #OGCNice https://t.co/CHB3NbuZdJ — Le JDD (@leJDD) April 16, 2023

