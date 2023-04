PSG, OGC Nice : Riolo réagit à la plainte déposée par Galtier

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Suite aux accusations de racisme de Julien Fournier, Romain Molina et Daniel Riolo contre Christophe Galtier, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a décidé de déposer plainte contre ces trois hommes.

"Cela ne va pas en rester là"

Une plainte qui ne fait pas peur au chroniqueur de RMC Sport. "Je commence à être habitué. Et comme on dit dans ces cas-là, la justice fera son travail, et je suis absolument serein. Des gens commencent à s'exprimer sur l'affaire et je pense que ce n'est pas terminé. Des joueurs vont finir par parler, c'est inéluctable et il y aura un échange autour de ce qu'on appelle l'affaire Galtier. Cela ne va pas en rester là", a prévenu Daniel Riolo dans l'After Foot sur RMC Sport.

⚽️ PSG : Galtier contre attaque, 3 plaintes vont être déposées ! #ButFC https://t.co/ad8vNlujMV — But! Football Club (@club_but) April 13, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur