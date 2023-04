PSG : une autre affaire nauséabonde rattrape Galtier à l’OGC Nice !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

L’affaire Galtier ne désenfle pas. Accusé de racisme, via son passage sur le banc de l’OGC Nice, l’actuel entraîneur du PSG doit faire face à la critique et attend son heure pour dire ses vérités demain en conférence de presse. En coulisses, L’Équipe fait savoir que l'intéressé ne masque pas son « dégoût ».

« Ce n’est pas l’entraîneur qui est visé mais l’homme », glisse-t-il à certains au Camp des Loges. « C’est horrible, ce que Christophe et sa famille sont en train de vivre, explique un de ses proches. Cela fait trente ans qu’il est dans le football. Et on jette son honneur en pâture. Quelle que soit la suite, cela va laisser des traces. »

Au-delà de cette affaire, Galtier doit gérer un autre dossier brûlant... avec les ultras de l’OGC Nice. Après avoir sifflé le coach du PSG samedi (0-2) et brandi une banderole offensant sa mère, ces derniers ont récemment diffusé un communiqué pour le charger en le qualifiant notamment de « manipulateur. »