PSG - OL (0-1) : Pierre Ménès annonce un scénario catastrophe pour Neymar

Le PSG a perdu la tête. Battu hier par l’OL (0-1), le champion de France a reculé à la troisième place de L1 et retient son souffle pour Neymar. On ne connaît pas encore la gravité de la blessure de l’attaquant brésilien mais ses antécédents dans la capitale font craindre le pire même s’il s’agit ici d’une blessure à la cheville gauche. Déjà, L’Équipe assure que le crack du PSG peut faire une croix sur l’année 2020. Pierre Ménès redoute plus encore.

« S’il y a fracture, ce sera foutu pour la Ligue des Champions »

« C’est la 4e défaite du PSG, qui se retrouve 3e du championnat après 14 journées et va devoir cravacher. Reste à connaître l’importance de la blessure de Neymar. S’il y a fracture, ce sera foutu pour la Ligue des Champions, a imaginé le consultant de Canal+ sur son blog. C’est donc une soirée épouvantable pour Paris et une très belle pour Lyon. Et pour le suspense. Le championnat est plus serré que jamais avec Lille, Lyon, Paris et Marseille qui se tiennent en deux points, sachant que l’OM a deux matchs en retard… »