PSG - OL (0-1) : prestation décevante, la place de leader, blessure de Neymar, Thomas Tuchel se lâche !

Peu de temps après la rencontre, Thomas Tuchel s'est montré très déçu par la prestation du PSG, défait par l'OL : "Oui, je suis déçu du résultat. Mais aussi du niveau du match en général. Le niveau était bas dans ce match. On a manqué de tout pour avoir une performance sérieuse. C'est un grand pas en arrière aujourd'hui. On n'était pas prêt. On a tout manqué pour être dangereux. On a joué d'une façon trop compliquée. Quand on joue à une ou deux touches, on est bien meilleur. On n'a pas été assez discipliné. On n'a pas suivi le plan. C'était trop pour nous ce soir, on était trop fatigué.

Sorti à la fin du match, sur civière, Neymar était en sanglots. Interrogé, Thomas Tuchel ne s'est pas prononcé sur le futur du Brésilien : "Je n'ai pas de nouvelle. On doit attendre les examens de demain."

Au terme de la 14e journée, le PSG a perdu la place de leader au profit du LOSC. Mais, Tuchel est plus inquiet par les prestations de ses hommes : "Cela change rien, on ne peut pas contrôler les résultats mais les performances. C'est de ma responsabilité. On fait des cadeaux dans beaucoup de matches de Ligue 1. On n'est pas assez sérieux. On a assez de qualités pour gagner les matches. On doit pousser encore. Aujourd'hui, c'est un grand pas en arrière."