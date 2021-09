PSG - OL (2-1) : après Messi, Mbappé lui aussi sur les dents ?

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

On n’a pas fini d’entendre parler de la sortie de Lionel Messi. Face à l’OL, Mauricio Pochettino a cru bon de remplacer l’attaquant argentin par Achraf Hakimi à l’entrée du dernier quart d’heure de jeu (76e). Ce changement a d’abord surpris Messi autant qu’il l’a agacé ensuite sur le banc de touche. Sa réaction visuelle ne laisse aucune place au doute.

« Il apparait le visage plutôt fermé sur le banc de touche. Une manière de signifier son mécontentement ? C’est très probable. Messi, et il l’a montré ces dix dernières années, ne goûte guère être remplacé en cours de match », analyse L’Équipe. Le quotidien sportif n’a pas fait que s’attarder sur Messi et a également passé Kylian Mbappé au scanner. Son comportement peut lui aussi interpeller.

« Si Mbappé a sauvé sa soirée grâce à un centre décisif pour Icardi en toute fin de match (90e + 2), il avait passé l’intégralité du temps réglementaire à se contenter, pour l’essentiel, d’un jeu en remise qui n’est pas forcément son point fort. Pour le moment, il ne donne pas le sentiment de prendre du plaisir à jouer avec Messi et Neymar (et Di Maria) et encore moins à les regarder jouer », résument nos confrères. De là à dire qu’après deux matches ensemble, Mbappé se sent peu isolé dans un trio annoncé comme galactique...

Mort la réaction de Paredes et la tête de #Messi sur le banc après sa sortie. #PSGOL pic.twitter.com/VYzZG2V79g — Maxime Thomas (@mthomas44230) September 19, 2021