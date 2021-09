PSG - OL (2-1) : le coupable de la blessure de Messi est trouvé !

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Sorti à la 76ème minute lors de la victoire dimanche dernier du Paris Saint-Germain face à l'Olympique Lyonnais (2-1), Lionel Messi souffre d'une contusion osseuse au genou gauche. La star argentine est forfait pour affronter Metz, ce mercredi (21h) au stade Saint-Symphorien, pour le compte de la septième journée de Ligue 1.

Une vidéo issue d'une caméra isolée d'Amazon Prime sortie sur Twitter montre que c'est un choc genou contre genou avec le défenseur central de l'OL, Jérôme Boateng, qui a causé cette blessure à l'ancienne star du FC Barcelone. Ce dernier pourrait également manquer la réception de Montpellier, ce samedi (21h) au Parc des Princes.

Unseen footage vs Lyon: the moment Messi got the blow to his knee while running at full pace pic.twitter.com/CI5fyMh4jS