PSG - OL (2-1) : Messi isolé dans le vestiaire après l’épisode avec Pochettino ?

Le Paris Saint-Germain commence petit à petit à comprendre que compter Lionel Messi dans ses rangs est autant une chance qu'une contrainte. Pour ce qui est de la partie financière, tout le monde sait combien l'Argentin coûte cher. Mais il y a aussi ses petits caprices, comme son allergie aux remplacements. Au Barça, très peu s'y sont risqués. Et quand ils l'ont fait, ils ont eu droit à des regards noirs et à une défiance de l'attaquant qui sait très bien que si ses dirigeants devaient choisir entre lui et son coach, ce serait vite réglé.

C'est ce qu'a connu Mauricio Pochettino dimanche soir face à l'OL. Au moment de sa sortie, Messi ne l'a pas salué, se contentant d'une moue qui voulait tout dire. Mais La Pulga ne s'est pas arrêtée là. Elle a à peine célébré le but de la victoire de Mauro Icardi dans les arrêts de jeu. Et surtout, au coup de sifflet final, elle a directement regagné les vestiaires, avec d'autres remplaçants, pendant que Kimpembé, Neymar, Marquinhos ou Gueye allaient célébrer ces trois points arrachés de haute lutte avec les ultras.

Tant pis pour la prime d'éthique, Lionel Messi avait un message important à faire passer : on ne le remplace pas.

Messi at PSG:



3 games

1 yellow card

0 goals



Ronaldo at Man United:



3 games

4 goals pic.twitter.com/3Ef56dDWWT — ESPN FC (@ESPNFC) September 20, 2021