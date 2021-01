PSG, OL, Girondins : Laurent Blanc déjà dans le dur pour son nouveau challenge

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Depuis 2016 et son départ du PSG, on attendait le retour de Laurent Blanc sur un banc. Après plusieurs opportunités avortées, dont l'OL avant la nomination de Rudi Garcia, l'ancien entraîneur du PSG et des Girondins a finalement rebondi au Qatar du côté d'Al-Rayyan.

Problème pour le technicien et champion du monde 1998, ses débuts ne se passent pas comme il l'aurait souhaité. Après trois rencontres, son bilan est désormais de deux défaites pour un match nul, ce qui ne correspond pas franchement au standing de son club.

Surtout, Laurent Blanc a subi ses deux revers à domicile. Après une défaite face à Al-Saad lors de son premier match, le Président a vu sa formation s'incliner face à Al-Sailiya (0-2) ce samedi. Désormais sixième du classement du championnat, Al-Rayyan est nettement distancé par rapport aux places de tête. Le challenge se complique donc déjà pour Blanc.