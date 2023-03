PSG - OL : Lacazette fait passer un message à Mbappé avant le choc de dimanche

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Tenu en échec lors de ses trois derniers matches (0-0 contre Lorient, 3-3 à Lille, 1-1 face à Nantes), l'Olympique Lyonnais va tenter de se relancer en Ligue 1 dans le stade le moins propice à cela : le Parc des Princes. Et cela en ayant en tête que, trois jours plus tard, aura lieu la partie la plus importante de sa saison avec la demi-finale de la Coupe de France à Nantes. Présent en conférence de presse ce vendredi, Alexandre Lacazette a été interrogé sur le principal danger du camp d'en face, à savoir Kylian Mbappé.

"J’espère qu’il se calmera un peu dimanche"

Sa réponse a été assez drôle : « Je pourrais demander à mes défenseurs si c’était difficile, pour moi ça change rien car on ne se croise pas sur le terrain. Je le vois comme l’un des meilleurs du monde. Il a de très grands projets pour sa carrière et j’espère qu’il va les atteindre. J’espère qu’il se calmera un peu dimanche et il pourra les reprendre après, pas de soucis ». Resté muet face à Rennes (0-2) lors de la dernière journée, Mbappé devrait plutôt avoir envie de frapper un grand coup...