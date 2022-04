PSG, OL : Blanc prêt à zapper Lyon pour une destination surprenante ?

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Dix ans. Voilà dix ans que Laurent Blanc a quitté la tête de l’Équipe de France et n’a plus entraîné de sélection nationale. L’ancien entraîneur du club de la capitale était jusqu’en février dernier entraîneur au Qatar où il s’est fait limoger. Deux mois plus tard, il pourrait retrouver un banc.

Selon les informations de “The New Telegraph“, Laurent Blanc se serait porté candidat pour le poste de sélectionneur du Nigeria. Pour le moment, il serait le favori pour ce poste devant l’ancien entraîneur du Barça Ernesto Valverde mais aussi Phillipe Cocu ou encore Jose Peseiro.

🚨 3 entraîneurs se sont portés candidats pour être le nouveau sélectionneur du Nigéria 🇳🇬 :



Laurent Blanc

Ernesto Valverde

José Peseiro pic.twitter.com/qDfjkvtJcj — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) April 11, 2022

Pour résumer Laurent Blanc est libre de tout contrat depuis son départ du club Qatari Al Rayyan. L’ancien coach du PSG se serait porté candidat pour un poste de sélectionneur. Laurent Blanc pourrait devenir le nouveau sélectionneur du Nigéria.

Adam Duarte

Rédacteur