PSG - OL : les Ultras Parisiens ont mouché... la femme de Thiago Mendes

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Pas sur que Thiago Mendes apprécie… Le milieu de l’OL s’est fait charrier en tribunes par les ultras du PSG lors du choc opposant les deux clubs ce dimanche. La raison ? Une publication instagram de la compagne du brésilien qui a fait le buzz, dans laquelle elle a promu des accessoires sadomasochistes.

Sur une banderole dans le parc des princes on pouvait notamment lire "Si je viens cagoulé tu me reconnais" une référence au titre de Rohff et Lino « l'œil du tigre » et à la story de Kelly Mendes où elle apparait cagoulée. Une banderole qui semble avoir bien fait rire sur les réseaux sociaux. Nul doute que le Brésilien lui n’a pas trop apprécié la dédicace…

La story de Kelly Mendes... pic.twitter.com/T3HZCbbBTh — ActuGones (@ActuGones) September 16, 2021

Ptdrrrr je comprends mieux leur banderoles "si je viens cagoulé tu me reconnais ?" 🤣🤣🤣🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/7bgbqRn3rS — Yassine Hazard ⚪️Ⓜ️ (@YassineHazard3) September 19, 2021