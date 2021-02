PSG, OL, OM, FC Barcelone, Real Madrid, Juventus : finale hors d'Europe et invitations pour la future C1 ?

Que les amateurs du football d'une autre époque, celle où il fallait être champion de son pays pour disputer la Coupe des champions, par exemple, passent leur chemin ! La dernière annonce du président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, pour la prochaine mouture de la Champions League est tout simplement hallucinante, pour ne pas dire écœurante. Le dirigeant tient à contrer la Superligue qui se trame dans l'ombre. Mais il emprunte exactement le même chemin.

4 invitations pour des clubs historiquement forts

Ainsi, le quotidien espagnol Sport relaye ce soir des propos que le Slovène a tenu lors d'une conférence de presse au sujet du lieu des futures finales de la C1. Ceferin a parlé de… New York, arguant que faire le trajet Portugal-Azerbaïdjan était plus long que de se rendre sur la côte Est des Etats-Unis. Une finale de la Coupe européenne des clubs en Amérique, terrible, non ?

Mais ce n'est pas tout ! Ceferin a expliqué qu'il y aurait 32 qualifiés pour la phase de poules plus quatre invités. Et que ces invités le seront via un classement historique. Une façon d'éviter tout incident industriel à un cador européen victime d'une mauvaise saison dans son championnat. Le FC Barcelone termine 5e en Liga ? Pas de souci, il sera quand même qualifié grâce à ses exploits passés ! Ça ressemble quand même drôlement au projet de Superligue…