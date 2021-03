PSG, OL, OM, Real Madrid, FC Barcelone : les pires craintes se confirment pour la nouvelle Champions League

Hier, le respectable Times annonçait que l'UEFA allait reporter l'annonce de la refonte de la Champions League, qui doit prendre effet en 2024. Cela parce que l'instance continentale et les représentants des grands clubs n'ont pas encore trouvé d'accord concernant la répartition financière. Les clubs en voulant évidemment toujours plus… Eh bien, la prédiction du quotidien britannique vient de se vérifier !

Les gros veulent toujours plus d'argent

Le comité exécutif de l'UEFA vient d'annoncer qu'il reportait au 19 avril l'annonce officielle de la nouvelle formule de la C1. Le temps de se mettre d'accord avec l'ECA, l'association des clubs européens, sur la répartition des profits. Tout laisse à penser que les gros vont obtenir ce qu'ils veulent, eux qui bénéficient d'un sacré argument pour négocier avec le projet parallèle de Superligue. Les riches ont donc toutes les chances de le rester et d'être de plus en plus forts avec cette nouvelle Champions League…

Par ailleurs, le Comex de l'UEFA a décidé que la règle des cinq changements serait maintenue lors de la phase finale de l'Euro 2020, qui aura lieu cet été. Et que désormais, ce sont aux Fédérations nationales de décider combien de spectateurs pourront assister aux matches. En revanche, les supporters visiteurs sont toujours interdits jusqu'à la fin de la crise sanitaire.