PSG - OL : Pochettino ne prend aucun risque avec Mbappé, Leonardo démonte la rumeur sur Messi

Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

La blessure contactée par Kylian Mbappé mercredi à Bruges en Ligue des champions évolue favorablement. En revanche, Mauricio Pochettino n’a pas donné son aval pour sa participation au choc contre l’OL dimanche au Parc des Princes en clôture de la 6e journée de Ligue 1 (20h45). L'entraîneur du PSG, avant d'en dire plus sur le sujet dans quelques minutes, ne prendra pas de décision définitive avant dimanche. Pas avant. « Mbappé s’est entraîné avec le groupe avec certaines précautions. Il faut voir comment il est demain matin », a indiqué le coach du PSG en conférence de presse.

Pochettino s’est également livré sur les critiques émises contre le trio Messi-Neymar-Mbappé à Bruges. « C’est normal qu’on ait besoin de temps pour avoir certains automatismes. Je l’ai déjà dit avant le match à Bruges. On a un effectif très talentueux, ça va nous aider à aller plus vite, a-t-il ajouté.

De son côté, Leonardo a démenti les informations de L'Équipe du jour au sujet du salaire de Lionel Messi. « Je ne comprends pas le timing. C’est vraiment très loin de la vérité. La durée du contrat, c’est deux ans. Il n’a pas d’option, obligatoire ou pas obligatoire. C’est faux, ce n’est pas ça et on n’a pas aimé, a indiqué le directeur sportif du PSG à RMC Sport. On ne peut pas accepter de sortir ça en première page d’un journal comme L’Equipe. C’est inacceptable. C’est tout à fait faux. Je voulais vous le dire. Je pense que c’est un manque de respect. »

