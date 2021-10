PSG, OL, RC Lens : Messi et Paqueta secoués, zéro pointé pour les Sang et Or !

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

La nuit n’a pas été très fructueuse pour les Sud-Américains du RC Lens. Wuilker Farinez, généralement titulaire au Venezuela, était remplaçant face au Brésil alors que Facundo Medina n’a pas joué non plus avec l’Argentine. Farinez s’est vu préférer Joel Graterol et a vu son équipe s’incliner à domicile malgré l’ouverture du score des siens (1-3).

Marquinhos (71’), Gabriel Barbosa (85’ sp) et Antony (95’) ont donné la victoire au Brésil alors que Neymar était suspendu. Lucas Paqueta, lui, a joué 63 minutes et perdu 13 ballons pour 3 tacles reçus ! L’Argentine s’est de son côté contentée d’un nul au Paraguay (0-0).

Lionel Messi s’est démené sans réussite et a encore été la cible d’un tacle adverse... sans conséquence. L’Albiceleste est deuxième du classement avec 19 points... à 8 longueurs du Brésil. Dans la nuit de dimanche à lundi, le Venezuela recevra l’Équateur (22h30) alors que l’Argentine accueillera l’Uruguay à 1h30.

