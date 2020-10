PSG, OL : Riolo propose une solution extrême devant la crise de Médiapro

C'est un véritable coup de tonnerre que Jaume Roures a fait tomber sur la Ligue 1. Dans L'Equipe, le patron de Médiapro a expliqué qu'au vu du contexte de crise dû à la Covid-19, il voulait renégocier le montant des droits TV avec la LFP. Celle-ci a tout de suite apposé une fin de non-recevoir mais la situation pourrait s'envenimer. Pour Daniel Riolo, ce serait une catastrophe. D'ailleurs, le journaliste de RMC estime que le risque de sécession de deux ou trois grands clubs existe réellement.

"On négocie tout seul"

“Ça peut filer au désastre avec un nouvel appel d’offres avec moins d’oseille. Le football français est en panique. Ça peut déboucher sur la réunion de deux-trois clubs qui se disent “Je n’en ai plus rien à foutre, on négocie tout seul”. Comme ça a existé en Espagne, au Portugal et même en Italie pendant des années."

"Lyon, avec ce qu’ils sont en train de faire, à un moment c’est une question de survie. Si je suis Jean-Michel Aulas, j’appelle Nasser al-Khelaïfi et je lui dis “Tiens, on va négocier 200 M€ juste pour nos droits et on prend 100 M€ chacun”.”