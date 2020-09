PSG – OM (0-1) : le clash Alvaro – Neymar occulte une autre brouille qui a laissé des traces

Entre les polémiques sur les supposés propos racistes tenus par les uns et les autres, et l'affaire du crachat, Alvaro, Neymar et Angel Di Maria ont largement occupé l'actualité après le Clasico houleux entre le PSG et l'OM (victoire marseillaise 1-0).

Pourtant, d'autres points de tension sont apparus, notamment entre argentin. Sur l'antenne de Radio Continental, Leandro Paredes est revenu sur sa brouille avec Dario Benedetto, en restant toutefois mesuré sur l'événement. « Avec Benedetto, je n'ai eu aucune discussion, c'était juste une friction. Nous ne nous sommes pas disputés, ni quoi que ce soit », a déclaré le milieu parisien.

Paredes a pris conscience qu'il doit changer

Mais si Paredes dédramatise cet épisode, il semble quand même que celui-ci a laissé des traces sur le comportement que le joueur souhaite avoir à l'avenir. « Ce qu'il s'est passé contre Marseille m'a fait un déclic dans ma tête, je dois changer. Je dois améliorer mon comportement. Ils m'ont infligé deux matchs de suspension et je n'ai pas pu jouer », a regretté le milieu argentin.