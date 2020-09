PSG - OM (0-1) : Leonardo charge l'arbitre du Clasico !

De toute évidence, Leonardo, le directeur sportif du PSG, n'a que peu apprécié le Clasico perdu ce soir face à l'OM. Et sur la chaîne téléfoot, il s'en est pris avec virulence contre l'arbitre du match.

"Pourquoi on a mis un arbitre avec aussi peu d'expérience. Je ne vais pas tout commenter, mais quand même, il n'y avait pas moyen de mettre un arbitre plus expérimenté, que ce soit Monsieur Turpin ou Monsieur Buquet. On va devoir juger ce qu'il s'est passé, avec un match hors de contrôle et un arbitre hors de contrôle. Je ne parle pas de défaite, tu perds, tu gagnes, OK. Moi, je parle de l'arbitre, et d'un match qui a été sans contrôle. C'est tout.

La bagarre générale, c'est grave. On va s'occuper en interne, pas de problème. Mais il faut tout juger pour une position cohérente. Tuchel en danger ? La question est en dehors du moment. Déjà, ne nous faites pas la morale, on s'occupera du reste."