PSG – OM (0-1) : Les images de Téléfoot ne valident pas les accusations de Neymar

Une première victoire de l'OM au Parc depuis 9 ans, 5 expulsions, un début de bagarre générale et toujours 0 point au compteur du PSG : le Classique a viré au fiasco pour le club de la capitale, et la polémique fait rage autour de Neymar et Alvaro Gonzalez.

La chaîne Téléfoot a indiqué avoir analysé l'ensemble des caméras et des micros de #PSGOM et ne pas être en mesure de prouver la présence d’insultes racistes d’Alvaro Gonzalez à Neymar.



Des insultes oui, mais pas racistes à première vue...

Le Brésilien accuse l'Espagnol d'avoir tenu des propos racistes. Mais après avoir revisionné les images du match, la chaîne Téléfoot annonce ce lundi que rien ne permet de valider les accusations de l'ancien barcelonais. C'est ce qu'explique le journaliste Thibault Le Rol : « Il y a des insultes assurément, hélas connues dans le milieu du foot, sur la maman de Neymar. En revanche, la plainte de Neymar sur des propos racistes... (...) On n'est pas en mesure d'aller dans le sens de Neymar ce soir. » La LFP devra se prononcer mercredi sur les sanctions, déjà très attendues.