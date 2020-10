PSG – OM (0-1) : Neymar, Di Maria... Le Clasico a créé des tensions dans le vestiaire parisien

Même si la commission de discipline a pris le parti de blanchir Neymar et Alvaro suite à la polémique sur les propos supposés racistes, le Clasico entre le PSG et l'OM semble bien avoir laissé quelques traces. Notamment à l'intérieur du vestiaire du PSG.

L'Equipe, ce jour, révèle en effet quelques failles qui seraient apparues dans le vestiaire parisien suite à cette rencontre houleuse où Neymar et Di Maria ont notamment été en première ligne... Le quotidien assure que certains joueurs ont été « dépités par le comportement de quelques-uns de leur coéquipiers ».

La posture de Leonardo agace aussi

Par ailleurs, la position de Leonardo, qui a rapidement rejeté la faute de ces incidents sur l'arbitre, n'aurait pas plu au club. « L'idée que tout est toujours de la faute des autres commence à agacer plusieurs composantes du club », écrit le quotidien.

Du côté des joueurs, on estime d'ailleurs que la question arbitrale n'aurait pas dû dévier le PSG de la priorité sportive. « On doit pourtant être capables de jouer notre football et être au-dessus de ça », confie même un joueur à l'Equipe. Ces dernières semaines semblent donc avoir laissé quelques traces dans le vestiaire parisien.