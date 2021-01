PSG - OM (2-1) : Daniel Riolo s'interroge aussi sur Mauricio Pochettino

Bien sûr, le PSG a battu l'OM (2-1) et remporté un huitième Trophée des champions d'affilée. Mais vu la différence de budget entre Paris et ses concurrents, ses succès sont obligatoires. On attend davantage de manière, de maîtrise et, à ce niveau, on est déçu, même si les champions de France ont des circonstances atténuantes. Mais cela n'empêche pas certains consultants de se poser des questions concernant le management de Mauricio Pochettino.

"Pochettino fait des essais et je ne sais pas où ça va le mener"

Ainsi, Daniel Riolo ne s'est pas montré satisfait hier soir sur l'antenne de RMC au moment de commenter la victoire parisienne. Selon le journaliste, l'entraîneur argentin est en train de perdre deux cadres majeurs de l'équipe à cause de ses expérimentations…

“C’est une victoire méritée mais pas totalement maitrisée du PSG. Pochettino fait des essais et je ne sais pas où ça va le mener. Notamment Verratti en n°10, j’ai du mal à comprendre. Là il a été nul, il ne sert à rien du tout. Il va falloir que Pochettino organise autrement, Mbappé continue à ne pas être bon… Neymar à peine rentré a montré que c’était lui l’incontournable de la ligne d’attaque.”