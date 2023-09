PSG - OM (4-0) : Luis Enrique, Mbappé et même Ramos sont entrés dans l'histoire !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Pour une première, ce fut une réussite. Indéniablement. Et cela concerne aussi bien Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, que l'attaquant Gonçalo Ramos. En effet, les deux hommes ont déjà marqué l'histoire comme le précise le compte twitter Statsdufoot. Car jamais depuis Gérard Banide, en 1986, un technicien n'avait remporté un PSG-OM ou un OM-PSG pour une première sur le banc de touche avec quatre buts d'écart. Luis Enrique l'a fait. Mbappé, cas unique en son genre Quant à Gonçalo Ramos qui, comme vous le savez, a toutes les peines du monde à s'imposer comme titulaire, il a également fait fort en inscrivant un doublé en étant remplaçant lors d'un Classique. Quant à Kylian Mbappé, lui, il demeure une parle rare, n'ayant, tenez-vous bien, jamais perdu le moindre match face à l'OM en quinze rencontres. Treize victoires, deux matches nuls. Impressionnant. Luis Enrique devient le 2e entraineur à remporter son 1er classique par 4 buts d'écart sur le banc après Gérard Banide avec Marseille en novembre 1986. #PSGOM — Stats Foot (@Statsdufoot) September 24, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Hier soir dimanche, lors du traditionnel classique entre le PSG et l'OM, le club parisien a marqué les esprits avec une large victoire, sur le score de 4-0. Certains éléments du club de la capitale sont même entrés dans l'histoire du Classique par la même occasion.

Benjamin Danet

Rédacteur