PSG, OM : après l'affaire Alvaro, Neymar une fois de plus épargné ?

Il se passe toujours quelque chose avec Neymar. Soit il réalise des exploits balle au pied, soit il se ridiculise par son comportement. Samedi face au LOSC, on a eu droit à la deuxième version, détestable, du Brésilien. Dans les arrêts de jeu d'un match à côté duquel il était passé, il a trouvé le moyen de se frictionner avec Djalo et de se faire expulser. Dans l'échauffourée qui a suivi, il a donné un coup de pied à un Dogue puis a cherché la bagarre avec Djalo dans le tunnel du Parc, après s'être assuré qu'il y avait bien des gardes du corps entre lui et son adversaire…

Encore épargné par la commission de discipline ?

On aurait pu penser que ce nouvel écart allait coûter cher au joueur du PSG. Surtout que l'on se souvient qu'en septembre, il était passé tout près de la correctionnelle suite au Clasico, au cours duquel il avait été expulsé, s'était plaint d'insultes racistes d'Alvaro Gonzalez mais avait lui-même traité Hiroki Sakai de "Chinois de m…" ! Prise entre deux feux, la commission de discipline avait décidé de se montrer clémente envers tous les acteurs de ce pathétique épisode.

Selon RMC, la commission devrait une nouvelle fois faire preuve de mansuétude à l'égard de Neymar ! En effet, sa période de sursis de dix matches suite au Clasico est passée. En outre, la raison de son expulsion samedi dernier (une ruade) n'est pas grave en soi. Du coup, la radio pense que sa peine n'excédera pas trois matches. Ce qui ne manquerait pas de provoquer de nouvelles polémiques…