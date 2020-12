PSG, OM, ASSE, FC Nantes : Al-Khelaïfi a voulu faire payer au duo Quillot – Boy de la Tour le fiasco Mediapro !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

D'après le quotidien, c'est lors d'une réunion en visioconférence que « le responsable qatarien a proposé de poursuivre en justice les anciens dirigeants de la Ligue pour leur implication dans l'attribution des droits TV de la L1 et L2 ».

Pour le président du PSG, Didier Quillot, ex-directeur général exécutif de la LFP et Nathalie Boy de la Tour, l'ancienne présidente de l'institution, « ont failli dans leur mission ».

Néanmoins, la proposition radicale du président du PSG n'aurait pas abouti. « La demande du dirigeant parisien n'a pas été retenue par le conseil d'administration, qui n'a pas étudié la question ».