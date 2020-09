PSG, OM, ASSE, FC Nantes : la LFP assouplit son règlement, Paris devrait bien affronter le RC Lens

C'est une décision qui était dans les tuyaux depuis quelques temps et qui a peut-être été accélérée par la situation du PSG. Didier Quillot, après un début de la saison tronqué, avait annoncé que le règlement risquait de changer pour la gestion des cas de Covid-19 dans les clubs. C'est désormais chose faite.

Telefoot révèle en effet ce jeudi soir qu'il en est fini de la règle des quatre cas sur les 8 jours glissants. Désormais, le dispositif est assoupli avec une liste de 30 joueurs qui devra être fournie par les clubs. Si 20 d'entre eux sont négatifs au Covid-19, les équipes pourront disputer leur rencontre.

Le PSG devrait bien affronter le RC Lens... et l'OM

Une nouvelle qui semble donc régler l'inquiétude autour des cas du PSG, aujourd'hui au nombre de trois (Neymar, Paredes et Di Maria) et possiblement quatre selon les dernières informations du Parisien. Et ce alors que se profile le match déjà reporté face au RC Lens. Par ricochet, le Classique entre le PSG et l'OM est également beaucoup moins menacé.