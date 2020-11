PSG, OM, ASSE, FC Nantes, Stade Rennais : Ménès détruit Mediapro après son action contre Canal Plus

Dans le contexte tendu des droits télé de la Ligue 1, c'est officiellement la guerre entre Mediapro et Canal Plus. Sans doute vexé de voir la chaîne cryptée discuter avec la LFP d'un éventuel rachat des droits télé qui ne sont plus réglés, le diffuseur sinon-espagnol a assigné Canal Plus devant la justice, a-t-on appris avec l'AFP.

Accusant la chaîne cryptée « d'abus de position dominante » devant le tribunal de commerce de Paris, Mediapro demande des dommages et intérêts à Canal Plus. Un nouvel épisode alors que de son côté, la chaîne cryptée avait assigné Mediapro en justice pour « inégalité de traitement ». En attendant que toutes ces procédures aboutissent, la manière de procéder de Mediapro ulcère un certain Pierre Ménès.

Ménès rappelle Mediapro à ses devoirs

Forcément juge et partie dans une affaire qui touche sa chaîne, le consultant du CFC n'en reste pas moins virulent contre Mediapro, avec un tweet sans concession publié ce jeudi soir. « Et si vous casquiez d’abord ce que vous devez avant de faire des procès. Quand on n’a pas de face... », a lâché Ménès.