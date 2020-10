PSG, OM, ASSE, FC Nantes, Stade Rennais : Ménès et Riolo bondissent face au prêt de la LFP pour remplacer Mediapro

C'est une situation qui, au fil des jours, devient de plus en plus inquiétante pour les clubs de Ligue 1. Mediapro rechignant à honorer sa traite d'octobre et réclamant en prime une renégociation du montant des droits, la LFP tente d'anticiper pour pouvoir payer des clubs déjà inquiets. L'Equipe a annoncé ce vendredi soir que la Ligue sollicitait des banques pour un éventuel prêt. Une solution pas franchement rassurante pour l'avenir.

Et bien évidemment, cela n'a pas manqué de faire réagir les observateurs. Daniel Riolo, l'éditorialiste RMC, déjà vent debout contre la LFP depuis l'arrêt prématuré de la saison, n'a pas manqué de pointer du doigt ce qu'il considère comme une folie. « Un premier prêt pour tenter d’effacer une erreur historique d’arrêter la saison. Un 2e contre un mariage absurde avec une entreprise bidon. Ils veulent donc définitivement tous couler notre foot en un an ? Nos présidents sont en dessous de tout. »

Pour Ménès, ça commence à puer...

Pierre Ménès, de son côté, estime que l'on a franchi un degré supplémentaire dans l'inquiétude. Pour la grande voix du CFC sur Canal Plus, « ça commence vraiment à puer ». Difficile de lui donner tort...