PSG – OM (0-1) : « Chinois de ... », Neymar également coupable d'un acte raciste ?

Plus d'une semaine après le Classique, les polémiques ne sont toujours pas éteintes concernant PSG – OM (0-1). Pire, de nouveaux feux s'allument. Alors que la commission de discipline doit déjà gérer la très sensible affaire de racisme autour des propos d'Alvaro Gonzalez à Neymar, propos sur lesquels plusieurs experts labiaux ne sont pas d'accord sur l'utilisation ou non du mot « singe » par l'Espagnol, une nouvelle polémique fleurit en Espagne.

Neymar s'est aussi accroché avec Sakai

En effet, la radio Cope affirme détenir des images de Neymar traitant le japonais de l'OM Hiroki Sakai de « Chinois de merde ». Un second dérapage raciste en plus des insultes homophobes à l'encontre d'Alvaro donc, dans l'autre sens cette fois-ci, qui aurait été ajouté au dossier du club phocéen face à la Commission de discipline.

D'après L'Equipe, laCommission – qui craint d'être taxée de laxisme si elle ne tranche pas avec tous les éléments en sa possession – entend prendre son temps analyser chaque image comme l'a fait savoir son président Sébastien Deneux. Alvaro comme Neymar risquent tous les deux jusqu'à dix matches de suspension si les propos sont avérés. Un verdict est attendu d'ici une à deux semaines...