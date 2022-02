CAN 2022

En venant à bout ce dimanche de l'Egypte aux tirs aux buts (0-0, 4-2 t.a.b), le Sénégal remporte la première CAN de son histoire. Les Parisiens, Abdou Diallo et Idrissa Gueye, et les Marseillais, Pape Gueye et Bamba Dieng, sont donc champions d'Afrique.