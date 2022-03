PSG, OM : deux Parisiens et deux Marseillais valident leur billet pour la Coupe du monde 2022

Zapping But! Football Club PSG : Qui sont les fautifs de l'élimination parisienne ?

En venant à bout ce mardi aux tirs aux buts de l'Egypte (1-0, 3-1 t.a.b), le Sénégal s'est qualifié pour la Coupe du monde 2022. Les Parisiens, Abdou Diallo et Idrissa Gueye, et les Marseillais, Pape Gueye et Bamba Dieng, iront donc au Qatar.

Fabien Chorlet

Rédacteur