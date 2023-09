PSG – OM : Hakimi, Kolo Muani, Dembélé… Les Parisiens ont enchaîné les dérapages anti-Marseillais !

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

S’il est de notoriété publique que les supporters du PSG et de l’OM se détestent, il est plutôt rare que les joueurs pris dans l’euphorie succombent à ce point au folklore. Sur les dix dernières minutes et alors qu’il avait rejoint le banc des remplaçants, Achraf Hakimi a été capté tout sourire reprenant un chant insultant et homophobe contre les Marseillais sur un air du « darladirladada » des Bronzés mais les provocations ne se sont pas arrêtées là.

Kolo Muani avait activé le mode NTM

Présents au pied de la tribune Auteuil avec les Ultras, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé ont signé leur intégration au PSG en reprenant un autre chant insultant les mamans des Marseillais. Des images là aussi captées… Comme celles de l’ancien Nantais rentrant au vestiaire en lâchant des noms d’oiseau à Leonardo Balerdi.

Comme l’a exprimé un Samuel Gigot abattu au coup de sifflet final, du côté de l’OM on attends déjà le match retour au Vélodrome et ce ne sera pas la même musique au niveau de l’ambiance…

