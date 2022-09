PSG, OM : Jorge Sampaoli fait l'apologie de Lionel Messi

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris chamboule tout pour Skriniar

Même s'il a apprécié son passage à Marseille d'avril 2021 à juin dernier, Jorge Sampaoli a réalisé son rêve absolu en étant nommé sélectionneur de l'Argentine à l'été 2017. L'aventure n'a duré qu'un an, jusqu'à l'élimination de son équipe par la France (3-4) en 8es de finale de la Coupe du monde 2018. Mais pendant ses douze mois à la tête de l'Albiceleste, l'ancien coach de l'OM a pu diriger l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, Lionel Messi. Et il ne s'en remet visiblement pas puisqu'il a dressé de lui un portrait fort élogieux au média ADN Sports.

« Diriger Messi, c’est diriger un génie. C’est une personne qui est au-dessus de tout le monde, il sait même quand tu vas perdre et quand tu vas gagner. En deux regards, il te donne un paramètre de ce qui se passe. C’est un leader silencieux, mais il comprend ce qui va se passer. Il sait quand l’équipe qui s’est préparée n’a aucune chance de gagner. Au-delà de ses capacités techniques et de sa capacité à lire le jeu, il sait ce qui va arriver. C’est pour ça que c’est un génie. » Un génie qui transcende les rivalités les plus fortes comme celle interdisant généralement à un ancien de l'OM de dire du bien d'un joueur du PSG...