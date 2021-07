PSG, OM : l'incroyable explication du renvoi de Gabriel Heinze

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Quand on connaît le professionnalisme et l'intransigeance de Gabriel Heinze, on imagine combien il a dû mal vivre son renvoi d'Atlanta United. L'ancien défenseur de l'OM et du PSG était arrivé à la surprise générale aux Etats-Unis il y a six mois, alors qu'il venait de réaliser du très bon travail à Argentinos et Velez, ce qui avait même incité les Marseillais à étudier son cas au moment du départ d'André Villas-Boas. Mais Heinze avait donc mis le cap sur les States où ça ne s'est pas bien passé du tout sportivement (4 victoire, 8 nuls et 5 défaites).

Son gros problème aura été de vouloir mettre au pas la star de l'équipe, Josef Martinez. Ce Vénézuélien au caractère volcanique n'est pas du genre à s'entraîner à fond, ce qui a déplu à Heinze, qui l'a écarté. Seulement, Martinez fait la pluie et le beau temps dans le vestiaire. Il a donc retourné ses coéquipiers contre Heinze et, la pression se faisant de plus en plus forte, les dirigeants d'Atlanta ont fini par craquer. Notamment parce que leurs joueurs menaçaient de dénoncer le club pour non respect de la convention collective, Heinze limitant… la quantité d'eau bue lors des entraînements ! Incroyable mais vrai ! On ne badine pas avec le règlement aux Etats-Unis !

C’est quoi ça encore ? 😂 https://t.co/jXJOgyL9EX — La MLS en Français 🇺🇸🇨🇦🇫🇷 (@MLS_FRA) July 20, 2021