PSG, OM : la commission de discipline a frappé fort !

Vu l'ampleur prise par l'affaire depuis dimanche soir, la commission de discipline réunie ce mercredi promettait de faire preuve de sévérité à l'encontre des Parisiens et des Marseillais. Les vingt-deux acteurs du Clasico ont en effet offert un spectacle digne du début des années 90, quand les tacles volaient à hauteur de genoux. La partie s'est terminée avec cinq expulsés et une polémique au goût douteux, Neymar accusant Alvaro Gonzalez d'avoir proféré des insultes racistes.

Depuis dimanche, c'était la chasse aux images pour lire sur les lèvres de l'Espagnol et tenter de savoir s'il avait vraiment dérapé. Ou pour voir si Angel Di Maria avait effectivement craché sur ce même Alvaro. Des sanctions exemplaires étaient attendues et elles sont arrivées, pour le plus grand malheur des fautifs…

6 matches pour Kurzawa, 3 pour Amavi

Finalement, le plus sévèrement sanctionné a été Layvin Kurzawa, avec six matches. Ses excuses hier soir sur les réseaux sociaux n'ont servi à rien. Le Marseillais avec lequel il s'est battu, Jordan Amavi, a pour sa part écopé de trois rencontres. Eux aussi expulsés, Neymar et Leandro Paredes ont écopé de deux matches ferme plus un avec sursis. Enfin, Dario Benedetto ne manquera qu'une seule partie.

Les dossiers Alvaro Gonzalez et Angel Di Maria ont été renvoyés à mercredi prochain.

Le communiqué de la LFP :

Six matchs de suspension

Layvin KURZAWA (Paris Saint-Germain)

Trois matchs de suspension

Jordan AMAVI (Olympique de Marseille)

Trois matchs de suspension dont un match avec sursis

NEYMAR JR (Paris Saint-Germain)

Leandro PAREDES (Paris Saint-Germain)

Deux matchs de suspension

Wout FAES (Stade de Reims)

Deux matchs de suspension dont un match avec sursis

Vitorino HILTON (Montpellier Hérault SC)

Un match de suspension

Houssem AOUAR (Olympique Lyonnais)

Roger ASSALE (Dijon FCO)

Loïc BADE (RC Lens)

Dario BENEDETTO (Olympique de Marseille)

Romain THOMAS (Angers SCO)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 22 septembre 2020 à 0h00.

Vincent PAJOT (FC Metz)

3ème journée de Ligue 1 Uber Eats : Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille du 13 septembre 2020 Comportement de M. Angel DI MARIA, joueur du Paris Saint-Germain Au regard de la nature des faits, la Commission de Discipline décide de convoquer le joueur lors de la prochaine réunion de la Commission de Discipline le mercredi 23 septembre 2020.

3ème journée de Ligue 1 Uber Eats : Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille du 13 septembre 2020 Comportement de M. Alvaro GONZALEZ, joueur de l’Olympique de Marseille Au regard de la nature des faits, la Commission de Discipline décide de placer le dossier en instruction. *