PSG, OM : la réponse cash de Tuchel au chambrage marseillais

Cet après-midi, l'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, a donné une conférence de presse virtuelle à un jour du Clasico face à l'OM. Le technicien allemand a évidemment été interrogé sur les festivités des supporters marseillais ayant suivi la défaite de son équipe en finale de la Champions League face au Bayern Munich en août.

La réponse de l'Allemand a été des plus grinçantes : "Ils avaient fêté notre défaite contre Manchester United l'année dernière, alors forcément ils l'ont aussi fait contre le Bayern. Mais ça ne m'intéresse pas du tout d'en parler. S'ils font ça, ça veut aussi dire qu'ils n'ont rien d'autre à célébrer…"

Payet et les Marseillais attendus au tournant

A travers cette réaction, on devine que les Parisiens seront très motivés, si besoin en était, pour le match de demain. Car non seulement ils sortent d'une défaite à Lens, non seulement ils seront fortement diminués, non seulement ils auront le plus grand rival du PSG en face mais, en plus, ils n'ont guère apprécié d'être chambrés depuis un mois. Dimitri Payet, qui a beaucoup provoqué et en plus assumé en conférence de presse, devrait subir un traitement de faveur…