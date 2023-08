PSG, OM : le CUP insulte Neymar et chambre Guendouzi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Dans un Parc des Princes chantant, le PSG a dominé le RC Lens. Les supporters parisiens ont bien sûr célébré cette victoire, mais le CUP en a également profité pour envoyer un message à Neymar et se moquer de Matteo Guendouzi.

Le CUP célèbre le départ de Neymar et charrie Guendouzi

Si l’on pouvait imaginer les supporters parisiens tristes du départ de Neymar, il en est tout autre, puisqu’une banderole a été déployée à propos de son départ. Cette dernière affichait : "Neymar, enfin débarrassé du malpoli", faisant référence au manque de respect du Brésilien envers le PSG. Mais avant cela, les spectateurs du Parc des Princes ont pu lire un message bien plus drôle et léger. En effet, suite à la déconvenue de l’OM face au Panathinaïkos et à la prestation ratée de Matteo Guendouzi, qui a passé une partie de sa formation au sein de l’académie du PSG, le CUP s'est moqué du milieu marseillais. "Matteo, tu tires avec la peur", ont affiché les supporters parisiens, en référence à une phrase que Mbappé avait lancée à Guendouzi durant un entraînement en Équipe de France pour taquiner le Marseillais.

