PSG, OM : le dernier projet de l’Arabie Saoudite fait paniquer Nasser Al-Khelaïfi

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Alors que The Independant a lâché une véritable bombe en annonçant que l’Arabie Saoudite n’allait pas se contenter de Newcastle mais allait chercher à s’offrir l’OM ou Valence via un autre fond que le PIF, Nasser Al-Khelaïfi s’inquiète de plus en plus de l’influence grandissante du géant du Golfe en Europe.

L’Arabie Saoudite prête à relancer la Super League ?

D’après Bild, le président du PSG et de l’ECA a même appelé les dirigeants des clubs européens pour les avertir d’une nouvelle menace potentielle liée à l’ambition d’expansion des Saoudiens.

Après avoir investi le marché européen lors du dernier Mercato d’été pour alimenter la Saudi Pro League et avoir essuyé le refus de l’UEFA d’obtenir une well card en Ligue des Champions, l’Arabie Saoudite aurait un nouveau projet. Au Qatar, on redoute que l’Etat pétrolier ne reprenne le chantier de la Super League et le finance pour faire concurrence à la Ligue des Champions.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

🚨 Nasser Al-Khelaïfi et l'UEFA ont appelé les dirigeants des clubs européens pour les avertir d'une menace potentielle.



Ils craignent que l’Arabie Saoudite ne crée une Super League, qui rivaliserait avec la Ligue des Champions, avec les fonds dont elle dispose. (BILD) pic.twitter.com/vCwuCR5rI0 — 📣 MEGA PSG (@MegaPSG_) October 10, 2023

Podcast Men's Up Life