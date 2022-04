PSG - OM : le président Macron trahit une nouvelle fois les supporters marseillais au profit de Paris !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Depuis toujours, Emmanuel Macron répète qu'il est supporter de l'OM depuis sa plus tendre enfance, qu'il a vibré devant la finale de la Champions League 93, la génération Tapie, etc. Mais depuis quelque temps, son penchant pour le club phocéen est mis à mal par ses propres actes et réflexions. D'abord, il y a le fait qu'il prenne publiquement parti pour une prolongation de Kylian Mbappé au PSG. Certainement pris dans des intérêts dépassant le cadre du sport avec les Qataris, le Président de la République perd des points aux yeux des Marseillais en souhaitant un club de la capitale puissant.

Mais ce n'est pas tout. Interrogé par La Provence hier, en marge de son meeting, sur le Classico de ce soir, le candidat à sa propre succession n'a même pas souhaité une victoire de l'OM au Parc des Princes ! "Alors, j’ai des amis des deux côtés. J’ai un choix de cœur, j’aime beaucoup Dimitri (Payet) et Kylian (Mbappé). Je pense que la partie va être très dure, qu’on a des Parisiens qui sont prêts à en découdre. Je parierais sur un nul. Je trouve que ça serait très beau d’avoir un but de Dimitri (Payet) d’un côté et de Kylian (Mbappé) de l’autre. Une tête décroisée pour Kylian (Mbappé) et une autre reprise de volée pour Dimitri (Payet)."

Pour résumer Le Président de la République, Emmanuel Macron, prétend supporter de l'OM. Mais non seulement il milite pour que Kylian Mbappé prolonge au PSG mais, en plus, il ne souhaite pas une victoire marseillaise dans le Classico de ce soir !

Raphaël Nouet

Rédacteur