PSG - OM : les dates des Clasicos de la saison prochaine sont connues !

Alors que le calendrier de la saison 2022-2023 de la Ligue 1 sera dévoilé ce vendredi, Le Parisien a lâché ce mercredi quelques indiscrétions. On apprend notamment que le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, champion et dauphin lors de la saison écoulée, s'affronteront lors des 11e et 25e journées. Le match aller se jouera au Parc des Princes, le 16 octobre prochain, tandis que le retour se jouera à l'Orange Vélodrome, le 26 février prochain.

🔵 INFO LE PARISIEN | Le PSG commencera sa saison à Clermont le week-end du 6-7 août. L'acte 1 du Clasico se tiendra lui le 16 octobre.



Ce que l'on sait sur le calendrier de L1 ⤵️ https://t.co/8iQAamdGnL — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) June 15, 2022

Pour résumer Alors que le calendrier de la saison 2022-2023 de la Ligue 1 sera dévoilé ce vendredi, les dates des Clasicos entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille de la saison prochaine ont été dévoilés.

Fabien Chorlet

Rédacteur