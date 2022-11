Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Depuis que le Qatar a investi ses millions, le PSG a fait main basse sur le titre de champion de France. Et laissé des accessits à son grand rival, l'OM. Parmi les nombreux projets d'investisseurs débarqués en France, l'un des plus ambitieux est celui d'Ineos à l'OGC Nice. Il y a quinze jours, l'entraîneur des Aiglons, Lucien Favre, a d'ailleurs rappelé que le but de son employeurs était de concurrencer Paris dans les deux ans. Mais il y a un mais...

En effet, dans son édition de mercredi, L'Equipe assurait que Jim Ratcliffe lorgne à nouveau la reprise de Manchester United. La famille Glazer a annoncé ces derniers jours qu'elle était à l'écoute d'offres pour les Red Devils. Si l'homme d'affaires anglais parvenait à ses fins, lui qui a également été candidat au rachat de Chelsea, cela pourrait bouleverser la vie du Gym. Car l'UEFA n'autorise par deux clubs appartenant à un même propriétaire à concourir dans la même compétition européenne. Si Ineos reprend MU, il lui faudra alors réduire ses investissements à Nice. Cela ferait un concurrent potentiel en moins pour le titre pour le PSG et un concurrent en moins pour les places européennes pour l'OM...