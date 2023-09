PSG - OM : Luis Enrique encense un nouveau cadre et lève le dernier doute dans son onze

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Luis Enrique connaît l’importance du derby

« Depuis le premier jour, on sait quels sont les matchs qui motivent particulièrement les supporters et le club. On le vit et on le prépare de la même manière, mais on fait attention à la composante émotionnelle. On doit être une équipe intense… mais sans exagérer. »

Son 9 est déjà trouvé contre l’OM

« La concurrence entre Kolo Muani, Ramos et Asensio ? C’est pour cela que je suis entraîneur, pour les voir à l’entraînement, voir qui va jouer. Je sais qui va jouer demain, mais je ne sais pas qui jouera le match suivant. Ça dépendra du niveau sur le terrain en match, mais également au cours de la semaine à l’entraînement (...) Notre objectif était d’avoir un effectif large, et je vais le gérer en pensant toujours à l’objectif commun collectif. J’aime bien aussi de temps en temps laisser des joueurs importants sur le banc. »

« Vitinha a une qualité technique immense ! »

Vitinha, le maillon fort de la chaîne

« Vitinha est très important pour nous ! C’est un joueur international, il s’adapte à tout ce qu’on lui demande. Il faut qu’il soit parfois plus en retrait sans suivre le ballon, mais il a une qualité technique immense ! »

Le soutien des supporters au Parc

« Le soutien et la communion entre les supporters et l’équipe, c'est primordial, c’est un point clé. Ça nous motive de jouer au Parc des Princes. Il faut toujours qu’on donne plus qu’on leur offre, avec notre envie de jouer un beau football, d’être ambitieux lors de chaque match, qu’on puisse obtenir le résultat ou pas. »

