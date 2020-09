PSG, OM : Neymar ne laisse pas le choix à Tuchel pour le Clasico

Lors de sa conférence de presse ce samedi, Thomas Tuchel a confirmé les absences et les retours de joueurs attendus depuis plusieurs jours en vue du choc contre l'OM. L'entraîneur du PSG peut ainsi compter sur un Neymar qui avait été testé positif à la Covid-19 à son retour de vacances à Ibiza. L'idée, très certainement, serait de le faire débuter sur le banc et de ne le faire rentrer que si les choses tournent mal face aux Phocéens.

Seulement voilà, à en croire la journaliste brésilienne Isabel Pagliari, proche de l'ancien Barcelonais, Neymar aurait très envie de jouer : "Neymar se sent bien. Il a envie de jouer demain contre l'OM". Ce qui pourrait bouleverser les plans de Tuchel car non seulement le Brésilien fait un peu ce qu'il veut mais, en plus, les dirigeants parisiens verraient certainement d'un bon œil que leur équipe aligne l'une de ses deux superstars à l'occasion du seul match de L1 qui intéresse le reste de la planète…