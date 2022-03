PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes, RC Lens, LOSC : la FIFA va entériner un changement de règle

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ça semble loin aujourd'hui mais il y a deux ans, alors que la planète entière était confinée chez elle, plusieurs championnats européens - les plus grands - avaient décidé de reprendre la compétition et d'aller au bout de leur saison. Devant des tribunes vides, avec des protocoles sanitaires très stricts et avec des matches pour les trois jours, histoire de ne pas trop déborder sur l'exercice suivant. Pour limiter les risques de blessure, la FIFA avait autorisé jusqu'à cinq changements, répartis sur trois périodes. Depuis, la règle n'a plus été changée.

Et elle ne devrait pas revenir en arrière. En effet, le quotidien espagnol Sport croit savoir que l'IFAB, qui gère les lois du football, va rendre permanente cette règle des cinq changements. Plus de retour en arrière, fini les trois changements. Cette règle va faire le jeu des gros clubs, dont les effectifs plus larges permettront des rotations plus importantes ou de faire entrer plus de sang frais dans les fins de match tendues.

Les 5 changements font désormais partie des règles du jeu !https://t.co/AoEXltbnkv — Foot Mercato (@footmercato) March 26, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur