PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes, RC Lens : un plan venu d'Italie pour lutter contre les simulations

Dimanche soir, le choc au sommet de la Serie A entre la Juventus Turin et l'Inter Milan (0-1) a consisté en un festival de mauvais coups et de roulades au sol. Le temps de jeu effectif a dû être réduit à sa plus simple expression tellement les 22 acteurs ont systématiquement cherché la faute, surtout les Bianconeri sur la fin. Du coup, La Gazzetta dello Sport a publié un long article ce mercredi pour se plaindre de ce comportement observable sur tous les terrains du monde et, surtout, pour tenter de trouver une solution.

Et le célèbre quotidien milanais tient peut-être une bonne idée : faire sortir à chaque fois le joueur tombé au sol. Que la faute soit réelle ou imaginaire, il passera une minute et demi sur la touche et ne sera autorisé à rentrer qu'au bout de ce temps. L'idée étant que, dans les moments chauds, les joueurs arrêteront de chercher à gagner du temps de la sorte. Au risque de pénaliser leur formation. Une idée qui mériterait d'être creusée, même en Ligue 1...

Troppi giocatori sempre a terra? Lasciamoli fuori un minuto e mezzo. Tackle, di Alessandro Vocalelli

Cominciamo dai pagliacci della #Juve #Gazzetta #SerieA 😂😂 pic.twitter.com/j0p6CQGtBP — Pallone Bucato (@PalloneBucato) April 5, 2022

Pour résumer La Gazzetta dello Sport a une solution pour en finir avec les simulations constantes des footballeurs, qui empoisonnent notamment les grands matches. Il s'agirait de faire sortir pendant une minute et demi le joueur en question.

Raphaël Nouet

Rédacteur