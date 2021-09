PSG, OM, OL : du grand n'importe quoi pour Brésil - Argentine, arrêté après 8 minutes !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Le Marseillais Gerson est décidément habitué aux arrêts de match mouvementés ! Deux semaines après l'incroyable Nice-OM, il a droit, pour sa première titularisation avec le Brésil, à un arrêt après seulement huit minutes ! C'est en effet le temps qu'il a fallu à des membres de l'agence sanitaire locale pour pénétrer sur la pelouse et faire stopper le choc contre l'Argentine.

Pourquoi ? Parce que deux heures avant le coup d'envoi, le gouvernement brésilien avait demandé à ce que les joueurs argentins évoluant en Angleterre ne soient pas alignés car ils devaient respecter un isolement de plusieurs jours. L'Argentine n'a pas obtempéré et a décidé de titulariser Giovani Lo Celso. D'où l'intrusion pour faire respecter les mesures sanitaires. L'Albiceleste est rentrée aux vestiaires alors que la Seleçao reste sur la pelouse du stade des Corinthians. On ne sait toujours pas si le match va reprendre…

WILD SCENES IN BRAZIL V ARGENTINA.



Officials appear to have walked on to the pitch to try and detain four Argentina players accused of lying about having been in England within the last 14 days upon entering Brazil 😳 pic.twitter.com/lrPS5B7mcb