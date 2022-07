PSG, OM, OL, FC Nantes, RC Lens : la CAN prend une grande décision qui va pénaliser la L1

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Cela fait des décennies que ça dure et, à force de pression, la Confédération africaine avait accepté décaler la prochaine édition de la CAN à juin-juillet, histoire de ne pas impacter les championnats européenne. Elle devait avoir lieu en 2023 en Côte d'Ivoire. Mais, ce dimanche, l'instance, réunie à Rabat (Maroc), a pris la décision de reporter la compétition au mois de janvier 2024.

En cause, les intempéries, symbolisées par de graves inondations, ayant eu lieu ces derniers temps en Côte d'Ivoire, pays hôte de la prochaine CAN. La CAF ne veut prendre aucun risque et a donc renvoyé la compétition à janvier, qui correspond à l'été dans l'hémisphère sud. Cette décision va forcément impacter les clubs européens, notamment ceux de L1, qui seront privés de leurs internationaux africains pour plusieurs semaines. Mais peut-être que la sagesse prévaudra pour une fois et que la LFP adaptera son calendrier en conséquence, en imposant par exemple une trêve hivernale pendant la durée de la CAN...

La Confédération africaine de football a annoncé ce dimanche sa décision de décaler l'édition 2023 de la CAN en janvier 2024 à cause des conditions climatiques en Côte d'Ivoire https://t.co/YZWCMsIwrM pic.twitter.com/rG8Zpaqg0L — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 3, 2022

Pour résumer Initialement programmée en juin-juillet 2023, la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations est reportée à janvier 2024 en raison des conditions climatiques en Côte d'Ivoire. Un changement qui va forcément handicaper les championnats européens, dont la L1.

Raphaël Nouet

Rédacteur

