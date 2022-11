Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Depuis le retour du public dans les stades après la crise sanitaire, il ne se passe une semaine sans qu'un match ne dépare en France. Utilisation de fumigènes, jets de projectile, bagarres, tout y passe, que ce soit en L1, en L2 et même en Coupe d'Europe. Et même la finale de la Champions League a dérapé ! Ce qui a incité la Ligue a commandé un rapport au criminologue Alain Bauer, que celui-ci a remis ce mercredi. L'Equipe a pu y avoir accès et son contenu pourrait satisfaire les ultras de tous bords.

L'une des premières conclusions de Bauer, c'est d'arrêter la répression aveugle vis-à-vis des fumigènes. Il prône un dialogue entre la LFP et les ultras afin de mieux encadrer cette pratique. Il souhaite également qu'il n'y ait plus de sanctions collectives (ce qui est déjà le cas à l'étranger) ou que des stades accueillant des affluences énormes chaque week-end ne soient pas jugés de la même façon que ceux qui ont des chambrées plus confidentielles. De bonnes idées qui, espérons-le, trouveront un écho du côté de Vincent Labrune et compagnie !